Харьковщина: в реке утонул автомобиль, ищут погибших
09:44, 25 июля 2013Новости регионов
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Один спасся сам
Сегодня в 1.00 возле урочища Фигуровка в Чугуевском районе Харьковской области водитель Daewoo Lanos, пересекая мост через Северский Донец, не справился с управлением и съехал в реку.
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, автомобиль затонул. Один человек спасся самостоятельно и, вызвав помощь, сообщил, что в салоне находятся еще трое людей.
Проводятся работы по поиску автомобиля, подъему из его воды и установления количества погибших. По факту происшествия правоохранительные органы проводят расследование.
На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления ГСЧС в Харьковской области.
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