Луганщине угрожает африканская чума из России

В Луганской области усиливаются меры по недопущению заноса возбудителя африканской чумы свиней (АЧС) из Российской Федерации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской облгосадминистрации, такое решение было принято на заседании Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при исполкоме Краснодонского городского совета.

В ходе заседания отмечалось, что эпизоотическая ситуация по заболеванию африканской чумой свиней в России осложняется с каждым годом. Так, с начала текущего года на территории РФ зарегистрировано 87 вспышек заболевания свиней АЧС среди диких кабанов и свиней в частном секторе. При этом резко ухудшилась ситуация с этим заболеванием в Белгородской области РФ, которая непосредственно граничит с Луганской областью.

Учитывая близкое расположение очага заболевания к границе области, с целью недопущения заноса возбудителя болезни, было решено усилить госконтроль и надзор в местах пропуска через государственную границу Украины за перемещением животных, сырья и продуктов животного происхождения, включая ручную кладь граждан из Российской Федерации, а также усилить контроль за организацией дезинфекции.

Кроме того, будет организована работа мобильных групп с участием работников милиции и всех заинтересованных служб по предотвращению незаконного перемещения грузов животного происхождения и сельскохозяйственных животных на дорогах, сельских дорогах и т.п., обратив особое внимание на пути вдоль государственной границы Украины. Поставлена задача по проведению вакцинации всего поголовья свиней в хозяйствах всех форм собственности.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (АЧС) - заболевание, вызываемое ДНК-содержащим вирусом. К болезни восприимчивы домашние и дикие свиньи всех возрастов. Заражение происходит от инфицированных животных через корм, пастбища, транспортные средства, загрязнённые выделениями больных животных. Смертность, в зависимости от течения заболевания, может достигать от 50 до 100%. Переболевшие и оставшиеся в живых животные становятся пожизненными вирусоносителями. Для человека АЧС опасности не представляет.