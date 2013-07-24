Жительницу Николаева укусил каракурт

В Николаеве женщину на приусадебном участке укусил каракурт.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь Николаевского областного управления здравоохранения Юрий Багрянцев, сегодня, 24 июля, об этом происшествии сообщил дежурный врач больницы скорой медицинской помощи.

По его словам, утром 20 июля в Николаеве на приусадебном участке 37-летнюю жительницу города укусил паук-каракурт в область правой голени.

В настоящее время пациентка находится в токсико-терапевтическом отделении, ее состояние расценивается как удовлетворительное, сообщает пресс-секретарь.