Жительницу Николаева укусил каракурт
16:07, 24 июля 2013Новости регионов
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Работала на приусадебном участке
В Николаеве женщину на приусадебном участке укусил каракурт.
Как сообщил УНИАН пресс-секретарь Николаевского областного управления здравоохранения Юрий Багрянцев, сегодня, 24 июля, об этом происшествии сообщил дежурный врач больницы скорой медицинской помощи.
По его словам, утром 20 июля в Николаеве на приусадебном участке 37-летнюю жительницу города укусил паук-каракурт в область правой голени.
В настоящее время пациентка находится в токсико-терапевтическом отделении, ее состояние расценивается как удовлетворительное, сообщает пресс-секретарь.
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