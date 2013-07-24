В Красном Луче 5-летний мальчик выпал с балкона пятого этажа

В Красном Луче (Луганская область) пятилетний мальчик получил множество травм, выпав с балкона пятого этажа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Луганской области, 23 июля вечером отец оставил ребенка одного дома, и пошел в магазин за продуктами. Дверь, ведущая на балкон, осталась открытой, и мальчик вышел на балкон, наклонился через ограждение и упал с пятого этажа на цветочную клумбу.

Ребенка доставили в городскую больницу «Княгининская» с многочисленными травмами: закрытая черепно-мозговая травма, переломы костей рук, рана подбородка.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации по ст.166 УК Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком).

В службу по делам детей Краснолучского городского совета направлено требование о проведении проверки по вопросам выполнения отцом мальчика обязанностей по уходу за ребенком.