Женщину укусила змея во время сбора ягод в лесу

В Ивано-Франковской области змея укусила женщину, собиравшую ягоды в лесу.

Как сообщили УНИАН в управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области, 23 июля на пункт связи государственной пожарно-спасательной части пгт Рожнятов поступило сообщение от дежурного Рожнятовской центральной районной больницы о том, что 22 июля в 18:50 в их лечебное учреждение с диагнозом «укус змеи в указательный палец правой руки» госпитализирована 35-летняя жительница села Лопянка Рожнятовского района.

Как выяснилось, змея укусила женщину, когда та собирала ягоды в лесу. Как констатируют медики, состояние потерпевшей стабильное.

По оперативным данным Управления ГСЧС в Ивано-Франковской области, с начала текущего года вследствие укусов змеями травмировано 19 человек.

Управление ГСЧС в области призывает жителей региона быть осторожными во время путешествий по лесу и соблюдать правила безопасного поведения.