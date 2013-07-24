Осужденный выкормил голубя для переправки наркотиков

В Кировоградской области осужденный выкормил голубя, с помощью которого сообщники переправили в колонию наркотик.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Кировоградской области, попытка доставки наркотика в Кировоградскую исправительную колонию №6 была пресечена вечером 22 июля.

Оперативный отдел учреждения получил информацию о том, что один из осужденных по предварительной договоренности с гражданскими лицами намерен совершить попытку доставки наркотического вещества на территорию колонии.

Осужденный С. длительное время кормил птицу, а затем переправил ее на волю, где гражданин Г., прикрепив к голубю сверток с определенным содержанием, отпустил его в сторону колонии. Голубь, помня место кормления, преодолев основное ограждение, приземлился на территории учреждения, где осужденный С. снял сверток и пытался пронести в жилую зону. В это время его задержали работники оперативного отдела, обыскали и изъяли из кармана куртки фрагменты бинта темно-коричневого цвета со специфическим запахом сухофруктов. Фрагменты бинта направлены на экспертизу.

Данный факт внесен в журнал единого учета.