Прокуратура проверяет райслужбы по делам детей Днепропетровщины

По поручению прокуратуры Днепропетровской области прокуратурой Царичанского района начата проверка соблюдения требований действующего законодательства в деятельности службы по делам детей райгосадминистрации и районного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи.

Как сообщили УНИАН в прокуратуре области, проверка проводится в рамках расследования уголовного производства по факту самоубийства в селе Цибульковка главы детского дома семейного типа после того, как он убил 14-летнюю дочь и жену.

«Начата проверка законности органов власти и социальных служб при создании дома семейного типа на базе указанной семьи, полноты и эффективности его социального сопровождения», - отмечается в сообщении прокуратуры.

Факты, приведенные жителями села Цибульковка относительно вероятного насилия в семье, где произошла трагедия, будут исследованы во время проверки и досудебного расследования.

Расследование по уголовному производству, начатому по факту убийства мужчиной своей жены и ее несовершеннолетней дочери по ч.2 ст.115 УК Украины (преднамеренное убийство при отягчающих обстоятельствах) в с. Цибульковка Царичанского района контролируется Прокуратурой Днепропетровской области.

Как сообщал УНИАН, 20 июля, в селе Цибульковка Царичанского района Днепропетровской области в детдоме семейного типа, где воспитывается 7 приемных детей, глава семьи убил ножом 14-летнюю дочь своей жены, затем зарезал жену, после чего мужчина повесился в сарае. Трагедия произошла на виду у некоторых воспитанников.

Мотивы убийства в настоящее время следствию не понятны, поскольку семья характеризовалась положительно, никаких инцидентов до этого в семье не происходило.

По факту гибели членов семьи открыто уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство).