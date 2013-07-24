Житомирщина: родители отправляли своих детей в интернаты для умственно отсталых

В Житомирской области прокуратура при проверке установила два факта, когда родители, уклоняясь от выполнения своих обязанностей, отправляли детей в школы-интернаты для умственно отсталых. Хотя, при условии надлежащего ухода, дети могли успешно учиться в общеобразовательных школах.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник отдела защиты прав детей прокуратуры области Диана Алхимова.

По ее словам, во время проведенных в этом году проверок прокуратура области установила, что двое детей из кризисных семей безосновательно учились в специализированных общеобразовательных школах-интернатах для умственно отсталых.

Как пример, Алхимова привела случай с девочкой из Красноармейского района, которая на протяжении 7 лет по заявлению родителей училась в специализированной школе-интернате для детей с легкой умственной отсталостью. Только после вмешательства прокуратуры ее родителей лишили родительских прав. Ребенка же направили на воспитание в детский дом семейного типа, где она и находится сейчас. Сейчас она учится в Красноармейской общеобразовательной школе, хорошо усваивает учебный материал, получает оценки среднего, достаточного и высокого уровней.

По результатам проверки прокуратура области поручила Житомирской областной психолого-медико-педагогической консультации провести повторное обследование 20 детей со специнтернатов региона. По заключению консультации уже двое детей перешли учиться в общеобразовательную школу. Проверки прокуратуры в этом направлении продолжаются.