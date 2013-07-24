На базе Киевской больницы №5 открыли сателлитный центр диализа

На базе Киевской городской клинической больницы № 5 открыто высокотехнологическое отделение гемодиализа на 8 мест, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Новый сателлитный центр диализа в Святошинском районе столицы, оснащенный аппаратами последнего поколения Dialog+, создан благодаря общей инициативе городской власти и компании «Медикал Б.БН» – авторизованного представителя в Украине мирового лидера в сфере медицинского оборудования – немецкой компании «B.Braun Avitum AG». Эти компании также будут обеспечивать полное техническое сопровождение и поставки расходных материалов для проведения диализных процедур, говорится в сообщении.

Во время открытия центра заместитель председателя КГГА Виктор Корж заметил, что «почечная недостаточность – это серьезная проблема в целом в Украине и в Киеве, в частности. В целом, около 470 000 человек живут с хронической болезнью почек. Около 4 тысяч человек лечатся методом гемодиализа, это лишь 18% всех пациентов в пятой стадии, которым нужно такое лечение с использованием аппаратов «искусственная почка». В открытом сегодня отделении гемодиализа в 2 смены будут обслуживать до 60 человек, а лечение будет осуществляться за счет средств городского бюджета, то есть для пациентов бесплатно. Кроме того, современный центр гемодиализа позволит сократить пока еще острую очередность на жизненно-важную процедуру, а, значит, и сократить смертность среди больных почечной недостаточностью».

По данным Департамента здравоохранения, служба диализа в городе Киеве представлена на базе 4-х лечебно-профилактических заведений: отделение гемодиализа городского научно-практического центра нефрологии и гемодиализа на базе Киевской городской клинической больницы №3, отделение гемодиализа Александровской клинической больницы, отделение гемодиализа и эфферентных методов лечения Киевской городской детской клинической больницы №1, а также отделение гемодиализа Детской клинической больницы №6.

На учете состоят почти 3000 больных с хроническим поражением почек, среди которых в более чем 400 случаях болезнь достигла V стадии, когда жизненно необходимо применение заместительной почечной терапии. Наибольшая численность больных с V стадией хронической болезни почек зарегистрирована в Дарницком (156), Днепровском (127) и Святошинском (46) районах столицы.