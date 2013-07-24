В Хмельницком гости после свадьбы угодили в больницу
09:28, 24 июля 2013Новости регионов
6
С пищевым отравлением
В Хмельницком 16 человек госпитализировано с пищевым отравлением после празднования свадьбы.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В частности, как говорится в сообщении, 22 и 23 июля в городскую инфекционную больницу с предварительным диагнозом «гастроэнтероколит» госпитализировано 16 человек, в том числе 2 детей, которые 20 июля праздновали свадьбу в одном из кафе города.
Всего на праздновании находилось около 150 человек.
На 7 час. 24 июля госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести.
Специалистами городской СЭС в кафе проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
Причина заболевания устанавливается.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter