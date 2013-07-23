В Одессе водитель наехал на женщину с коляской на переходе

В Одессе в понедельник, 22 июля, водитель на иномарке наехал на мать с младенцем в коляске, ребенок госпитализирован.

Об этом УНИАН сообщили в управлении ГАИ в Одесской области.

Согласно сообщению, ДТП произошло в 18.30 на улице Прохоровской, по которой «Фольксваген» двигался в сторону Запорожской. Напротив дома №30 он совершил наезд на 25-летнюю женщину, шедшую по пешеходному переходу с коляской, в которой находился ребенок, 2012 года рождения.

Ребенок доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.