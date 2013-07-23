В Одессе водитель наехал на женщину с коляской на переходе
17:07, 23 июля 2013Новости регионов
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Младенец в больнице
В Одессе в понедельник, 22 июля, водитель на иномарке наехал на мать с младенцем в коляске, ребенок госпитализирован.
Об этом УНИАН сообщили в управлении ГАИ в Одесской области.
Согласно сообщению, ДТП произошло в 18.30 на улице Прохоровской, по которой «Фольксваген» двигался в сторону Запорожской. Напротив дома №30 он совершил наезд на 25-летнюю женщину, шедшую по пешеходному переходу с коляской, в которой находился ребенок, 2012 года рождения.
Ребенок доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.
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