Ивано-Франковщина: автомобиль сбил ребенка на велосипеде

В Ивано-Франковской области автомобиль сбил ребенка на велосипеде.

Как сообщили УНИАН в управлении Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Ивано-Франковской области, 22 июля вечером в селе Микуличин Яремчанского горсовета 26-летний житель Тернопольской области, управляя автомобилем Opel Vivaro, сбил 13-летнюю велосипедистку, которая ехала по дороге.

Во время аварии девочка получила травмы разной сложности, и была доставлена сначала в Яремчанскую городскую больницу, затем реанимационная бригада перевезла ее в Ивано-Франковске областную детскую больницу.