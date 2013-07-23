АР Крым: семья российских туристов отравилась грибами

В Крыму четверо граждан России попали в больницу в результате отравления грибами.

Инцидент произошел 22 июля в Симферопольском районе полуострова, сообщили УНИАН в пресс-службе управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в АРК.

Туристы из Санкт-Петербурга разместились на базе отдыха в районе Мраморных пещер. Там они поели грибов. После чего оказались на больничной койке.

К медикам попали 39-летний мужчина, 37-летняя женщина, 11-летняя девочка и 9-летний мальчик. Состояние пострадавших - средней степени тяжести.