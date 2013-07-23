С комиссариата взыщут 350 тыс для военных, которые стали инвалидами

Прокуратурой Западного региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере с целью обеспечения фактического восстановления нарушенных прав инвалидов выполнены судебные решения, вынесенные в их пользу, на сумму более 350 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры, Хмельницким окружным административным судом удовлетворены три иска Хмельницкого специализированного прокурора о взыскании с областного военного комиссариата в интересах граждан задолженности по одноразовой денежной помощи в связи с инвалидностью последних, связанной с прохождением военной службы. Общая сумма выплат инвалидам превысила 350 тысяч гривен.

В выполнение судебных решений Хмельницкий областной военный комиссариат выплатил гражданам соответствующие средства.