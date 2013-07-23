В Житомире уничтожили 140 кг наркотиков
09:53, 23 июля 2013Новости регионов
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На сумму почти 400 тыс
В Житомире по решениям судов уничтожена большая партия наркотических средств и приспособлений для их употребления, которые были доказательствами в уголовных производствах.
Как сообщили УНИАН в секторе общественных связей Управления МВД Украины в Житомирской области со ссылкой на начальника отдела борьбы с незаконным оборотом наркотиков УМВД Андрея Струпинского, в огне сгорели 140 кг растений конопли, маковой соломки и амфетамина, собранные правоохранителями нынешним летом в качестве доказательной базы о совершенных уголовных правонарушениях.
Уничтожение наркотиков происходило под надзором комиссии, в которую вошли представители управлений СБУ, МВД и исполнительной службы, на специально отведенной территории, расположенной на значительном расстоянии от жилых массивов Житомира.
Стоимость сожженного по ценам «черного рынка» составляет почти 400 тысяч гривень.
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