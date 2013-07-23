В Житомире уничтожили 140 кг наркотиков

В Житомире по решениям судов уничтожена большая партия наркотических средств и приспособлений для их употребления, которые были доказательствами в уголовных производствах.

Как сообщили УНИАН в секторе общественных связей Управления МВД Украины в Житомирской области со ссылкой на начальника отдела борьбы с незаконным оборотом наркотиков УМВД Андрея Струпинского, в огне сгорели 140 кг растений конопли, маковой соломки и амфетамина, собранные правоохранителями нынешним летом в качестве доказательной базы о совершенных уголовных правонарушениях.

Уничтожение наркотиков происходило под надзором комиссии, в которую вошли представители управлений СБУ, МВД и исполнительной службы, на специально отведенной территории, расположенной на значительном расстоянии от жилых массивов Житомира.

Стоимость сожженного по ценам «черного рынка» составляет почти 400 тысяч гривень.