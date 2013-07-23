"Скорые" в Донецке оснастят тревожными кнопками

В Донецке экипажи карет скорой помощи оснащаются тревожными кнопками для оперативной связи с милицией.

Как объяснили УНИАН сегодня, 22 июля, в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, идея оборудовать автомобиль скорой помощи техническими средствами для подачи сигнала в милицию в случае нештатной ситуации возникла в связи с нападениями злоумышленников на экипажи скорой помощи.

По словам начальника УГСО области полковника милиции Виктора Мищенкова, в Донецке уже неделю работает автомобиль скорой помощи, оборудованный тревожной кнопкой государственной службы охраны - охранный прибор в виде чемоданчика, работающий по GSM-каналу, установлен непосредственно в салоне, при этом весь экипаж «скорой» оснащен тревожными кнопками в виде радиобрелков.

По договоренности с донецким Центром экстренной медицинской помощи, системой охраны был оборудован один из его автомобилей, обслуживающий центр города. Недельные испытания показали: в случае необходимости медики могут беспрепятственно подавать сигнал тревоги, находясь на расстоянии от машины, к примеру, на девятом этаже жилого дома. Оператор пульта определяет адрес откуда поступил сигнал и направляет по нему ближайшую группу задержания ГСО, которая прибывает на место в течение нескольких минут.

Мищенков отметил, что в настоящее время заключаются договора на постоянную охрану 21 автомобиля скорой помощи.

«Часто ли придется медикам прибегать к такой крайней мере защиты, покажет время, но даже сам факт наличия тревожных кнопок позволит им без опаски отправляться на очередной вызов для выполнения своей непростой работы», - уверен правоохранитель.

Как сообщал УНИАН, в последнее время участились случаи нападения на бригады скорой помощи.

24 мая в Запорожье психически больной мужчина вызвал скорую помощь для 78-летнего отца, который якобы начал задыхаться. Когда медики прибыли, злоумышленник набросился на них в подъезде с ледорубом и кислотой. 29-летняя беременная фельдшер в результате полученных ран погибла на месте, еще два медработника получили ранения и ожоги кислотой. Нападавшего задержали работники милиции.

6 июня в Одессе работники милиции на месте совершения преступления задержали 30-летний мужчину, который нанес ножевые ранения своей матери, сестре и двум медицинским работникам, приехавшим на вызов - одному из них мужчина ранил шею, второму - руку. Установлено, что мужчина проходил лечение в психиатрической больнице, откуда был выписан около двух месяцев тому назад.

15 июня в Ленинском районе Запорожья двух работников бригады скорой медицинской помощи избил пьяный пациент.