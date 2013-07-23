В Севастополе горели виноградники и сухая трава

В Севастополе ликвидировано загорание на открытой территории площадью 2 гектара.

Как сообщили УНИАН в Управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Севастополе, сегодня, 22 июля, в 10.40 поступило сообщение о том, что в районе Максимовой дачи, вдоль объездной дороги горит сухая трава и виноградники. Площадь пожара составляла 2 гектара.

На гашение выехали два подразделения УГСЧС, одно подразделение лесхоза, а также пожарная техника Черноморского флота РФ и агрофирмы «Золотая Балка», говорится в сообщении.

Прибывшим подразделениям Управления ГСЧС и лесничества удалось локализовать пожар и не допустить увеличения его площади. Процесс гашения осложняла сложившаяся жаркая погода, а также сильный ветер. Кроме этого, существовала опасность, что пламя перебросится на ближайшие дачные сооружения при изменении направления ветра.

«Благодаря грамотной расстановке сил ГСЧС совместно с лесничеством, пожар удалось ликвидировать в максимально короткие сроки. Наши спасатели действовали профессионально и оперативно, не позволив пламени распространиться на большую территорию», - подчеркнул временно выполняющий обязанности заместителя начальника Управления по реагированию на чрезвычайные ситуации Алексей Нестругин.