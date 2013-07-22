Житель Буковины выращивал на приусадебном участке коноплю

В Новоселицком районе Черновицкой области правоохранители выявили на приусадебном участке жителя села Берестя 8 тыс. кустов конопли.

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВС Украины в Черновицкой области, кусты были окружены кукурузой.

По словам начальника Новоселицкого райотдела милиции Виорела Барбакара, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.