В Черниговской области на трассе взорвался автомобиль
13:58, 22 июля 2013Новости регионов
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Беларусы ехали в Крым
В Черниговской области на трассе из-за неисправности взорвался легковой автомобиль. Как сообщили УНИАН в Управлении ГСЧС в области, 21 июля на автотрассе государственного значения Киев-Чернигов-Новые Ярыловичи поблизости с. Копти граждане Республики Беларусь 42-летний владелец автомобиля с женой и несовершеннолетним ребенком ехали на отдых в Крым. В автомобиле (1983 года выпуска) во время движения начал отпадать топливный бак, который из-за трения об асфальт загорелся. Владелец заметил пожар и остановился. Семья успела эвакуироваться из пылающего транспортного средства и забрать свои вещи, а через несколько минут газовое оборудование взорвалось.
Прибывшие по вызову спасатели Козелецкого райотдела Управления ГСЧС потушили автомобиль. По факту пожара проводится проверка. Никто не пострадал.
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