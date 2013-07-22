22-летняя туристка травмировалась при восхождении на Говерлу

Спасатели оказали помощь туристке из Беларуси, которая травмировалась при восхождении на Говерлу.

Как сообщили УНИАН в управлении Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Ивано-Франковской области, 20 июля в 16:40 на пункт связи горной поисково-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления ГСЧС в Ивано-Франковской области поступило сообщение о том, что во время восхождения на г. Говерла группы туристов в составе четырех граждан Республики Беларусь, одна из участниц группы – 22-летняя жительница г. Гомель - поскользнулась и травмировала ногу.

На место события были направлены работники Ворохтинского поисково-спасательного отделения. В 20.00 горные спасатели добрались до места остановки туристической группы, оказали первую помощь травмированной женщине (наложили шину) и на носилках снесли ее к автомобилю скорой помощи.