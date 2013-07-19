В Киеве произошел пожар в лифте 10-этажки, жители эвакуированы

Сегодня днем в Киеве произошел пожар в лифте 10-этажного жилого дома, жители эвакуированы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве, в 14.47 к спасателям поступило сообщение о пожаре в доме по ул. Клавдиевской, 36 в Святошинском районе. Огонь вспыхнул в лифте на уровне 6-го этажа.

В это время на разных этажах в подъезде находилось 8 жителей. Они эвакуированы.

Огнем повреждена лифтовая кабина, электропровода и шахта с 6-го по 10-й этажи, закопчены стены и потолок подъезда.

Пожар был ликвидирован в 16.09. На месте работало 8 единиц пожарной техники.