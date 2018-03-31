Фонд Ахметова оборудовал Харьковский тубдиспансер современным медоборудованием

В Харьковском областном противотуберкулезном диспансере №1 при поддержке благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» установлена современная лаборатория, способная диагностировать туберкулез за два дня.

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии открытия лаборатории приняли участие заместитель Харьковской облгосадминистрации Игорь Шурма и директор фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Анатолий Заболотный.

Заболотный отметил, что в рамках реализации программы «Остановим туберкулез в Украине» для повышения качества диагностики туберкулеза в Харьковской области фонд «Развитие Украины» поставил в облтубдиспансер №1 немецкую лабораторию «Hain Lifescience» для быстрого определения чувствительности к антимикобактериальным препаратам (стоимость оборудования – 894 тыс грн, стоимость расходных материалов, которых хватит до конца 2013 года, - 586,4 тыс грн). Лаборатория начала работу сегодня.

Он добавил, что в течение 2012 года фонда Р.Ахметова «Развитие Украины» поставил в Харьковскую область современного лабораторно-диагностического оборудования и расходных материалов на общую сумму 4,5 млн грн. В том числе в Харьковский облтубдиспансер №1 поступило американское оборудование для молекулярно-генетической диагностики туберкулеза «GeneXpert».

По словам Заболотного, оснащенная этим оборудованием лаборатория является первой подобного типа лабораторией в Украине. Поставленная в больницу техника позволит сократить время диагностики туберкулеза до двух дней, точность результата – 99,98%.

«Мы выстраиваем систему диагностики, которая соответствует международным стандартам. Это важный шаг, как для пациента, так и для системы фтизиатрии в целом. Это позволяет более эффективно расходовать средства, более правильно их вкладывать, более правильно учитывать лекарственные препараты и закупать те препараты, которые нужны. Международные стандарты позволяют поставить диагноз с точностью 99,98%», - сказал директор «Развития Украины».

Заболотный добавил, что пропускная способность лаборатории составляет 96 пациентов (проб мокрот) в день. Он также подчеркнул, что новое оборудование исключает риск заболеть туберкулезом среди лабораторного персонала, поскольку персонал работает непосредственно с ДНК, а не с инфекционным материалом.

Он отметил готовность Харьковской области сотрудничать с фондом Р.Ахметова в социальных проектах. «Эту готовность мы видим здесь, в Харьковской области, и, соответственно, поэтому здесь возникла такая первая в Украине лаборатория третьего уровня, отвечающая международным стандартам», - подчеркнул Заболотный.

В свою очередь Шурма акцентировал, что лаборатория позволяет не только в кратчайшие сроки диагностировать заболевание, но и индивидуально опередить необходимые для лечения препараты. Все услуги лаборатории будут оказываться на безоплатной основе.