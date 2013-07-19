В Красном Луче из окна многоэтажки выпал 3-летний ребенок
12:12, 19 июля 2013Новости регионов
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Играл с кошкой на подоконнике
В г. Красный Луч Луганской области 18 июля из окна многоэтажки выпал трехлетний ребенок.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, установлено, что мальчик игрался с кошкой, полез за ней на подоконник и выпал из окна квартиры, расположенной на третьем этаже жилого дома.
В результате падения ребенок госпитализирован в областную детскую больницу.
На место происшествия выезжали прокурор города, и.о. начальника следственного отдела Краснолуцкого ГО ГУМВД Украины в области, следственно-оперативная группа.
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ст.166 УК Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком).
В службу по делам детей Краснолуцкого городского совета передано требование о проведении проверки по вопросам выполнения матерью мальчика обязанностей по уходу за ребенком.
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