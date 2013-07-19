В Красном Луче из окна многоэтажки выпал 3-летний ребенок

В г. Красный Луч Луганской области 18 июля из окна многоэтажки выпал трехлетний ребенок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, установлено, что мальчик игрался с кошкой, полез за ней на подоконник и выпал из окна квартиры, расположенной на третьем этаже жилого дома.

В результате падения ребенок госпитализирован в областную детскую больницу.

На место происшествия выезжали прокурор города, и.о. начальника следственного отдела Краснолуцкого ГО ГУМВД Украины в области, следственно-оперативная группа.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ст.166 УК Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком).

В службу по делам детей Краснолуцкого городского совета передано требование о проведении проверки по вопросам выполнения матерью мальчика обязанностей по уходу за ребенком.