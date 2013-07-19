Херсонщина: женщина попала в реанимацию после укуса змеи

В четверг, 18 июля, в реанимационное отделение Скадовской районной больницы поступила 28-летняя женщина, которую змея укусила за стопу.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Херсонской области, установлено, что пострадавшая - жительница г. Бердичев (Житомирская область), находилась в селе Лазурное Скадовского района Херсонской области на отдыхе. По словам пострадавшей, ее укусила змея на территории частного двора, где она кваритировалась.

Медики оценивают состояние больной как средней тяжести.

По данным облуправления ГСЧС в регионе, в нынешнем сезоне от укусов пресмыкающихся уже пострадали 12 человек. Летальных случаев не зафиксировано.