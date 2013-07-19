В Сумской области молоковоз задавил 10-месячного мальчика

В Сумской области молоковоз задавил насмерть 10-месячного мальчика.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УГАИ УМВД Украины в Сумской области, трагедия произошла 18 июля в селе Победа Глуховского района.

Согласно сообщению, около 8.45 во время сдачи молока взрослыми 10-месячный мальчик остался без их присмотра.

Ребенок оказался под колесами неподвижного грузового автомобиля «ГАЗ 4301», стоявшего у дома. Его там не увидели ни родители, ни соседи, ни сам водитель. Со слов последнего, и мама и бабушка уже отошли от молоковоза и переходили улицу, когда автомобиль начал движение. Проехав несколько метров, водитель услышал крик, после чего сразу остановился. Однако, ребенок, который был под задним правым колесом, от полученных телесных повреждений умер. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.