К ответственности привлекут 20 руководителей спецучреждений для детей

В Донецкой области прокуратурой выявлены нарушения прав детей со стороны администраций специальных учреждений, инициирован вопрос о привлечении к ответственности 20 должностных лиц.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области со ссылкой на начальника отдела защиты прав и свобод детей прокуратуры Донецкой области Татьяны Чекаловой, органами прокуратуры области были проведены проверки обеспечения прав детей, которые содержатся в специальных учреждениях. И во время проверок в центрах социально-психологической реабилитации детей выявлены факты нарушения законодательства относительно срока пребывания детей в учреждениях. Также имеют место случаи, когда подопечных не в полной мере обеспечивают полноценным качественным питанием и безопасной продукцией, отметила прокурор.

Кроме того, в Макеевском профессиональном училище социальной реабилитации и Енакиевской общеобразовательной школе социальной реабилитации администрациями допускается нарушение прав учеников на образование, надлежащее содержание и воспитание.

Руководством Макеевского училища не принято исчерпывающих мер, направленных на защиту социальных прав детей-сирот, лишенных родительской опеки.

Например, в личных делах учеников отсутствуют предусмотренные законодательством индивидуальные планы социальной защиты, в которых должны быть обозначены вопросы обеспечения потребностей ребенка в развитии и воспитании, короткие изложения проблем и меры, направленные на их преодоление. Также, отсутствуют документы необходимые для защиты жилищных прав подопечных.

В целом, по результатам последних проверок органами прокуратуры области внесено 16 представлений, в которых инициирован вопрос о привлечении 20 должностных лиц к ответственности, подытожили в прокуратуре.