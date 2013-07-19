Президенту доложили о строительстве перинатального центра в Черкассах

Президент Украины Виктор Янукович провел в Крыму встречу с председателем Черкасской областной государственной администрации Сергеем Тулубом, который доложил о строительстве областного перинатального центра.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства со ссылкой на Тулуба.

«Я доложил Президенту о том, что в Черкасской области началось строительство перинатального центра. Это очень необходимая вещь сегодня для мам Черкасщины, для малышей», - сказал губернатор после встречи с Президентом.

Он напомнил, что строительство осуществляется в рамках программы «Новая жизнь - новое качество охраны материнства и детства» по инициативе главы государства.

По предварительным подсчетам, введение в эксплуатацию нового перинатального центра должно состояться до конца года, сообщил Тулуб.