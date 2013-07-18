В Киевской области разыскивают двух исчезнувших мальчиков

В Киевской области правоохранители разыскивают двух исчезнувших мальчиков 11-ти и 13-ти лет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Установлено, что вечером 15 июля двое несовершеннолетних жителей села Глебовка Вышгородского района (2002 и 2000 года рождения), не сообщив родным, покинули свое место жительства и до сих пор их местонахождение неизвестно.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения об исчезновении несовершеннолетних и начато уголовное производство по указанному факту.

В настоящее время органами прокуратуры и внутренних дел принимаются скоординированные меры с целью установления местонахождения несовершеннолетних. Прокурором, осуществляющим надзор за соблюдением законов при проведении досудебного расследования в форме процессуального руководства досудебным расследованием, в уголовном производстве даны письменным указания.

Досудебное расследование в производстве продолжается, его ход взят на контроль прокуратурой Киевской области.