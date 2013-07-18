В Ивано-Франковской области 16-летняя девушка умерла после посещения стоматолога.

Как сообщили УНИАН в прокуратуре Ивано-Франковской области, 17 июля вечером после посещения стоматологического кабинета в одном из сел Коломыйского района у 16-летней девушки внезапно ухудшилось состояние здоровья. Бригада скорой помощи доставила ее в Коломыйскую детскую больницу с диагнозом: анафилактический шок, приступ астмы с тяжелым шокирующим ходом, в результате чего девушка умерла.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей).

В настоящее время правоохранители проводят проверки.

Коломыйская межрайонная прокуратура взяла на особый контроль расследование уголовного производства, начатого по факту ненадлежащего выполнения своих обязанностей медицинским работником.