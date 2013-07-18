На Житомирщине самолет столкнулся с линией электропередач

В Житомирской области потерпел аварию одноместный самолет Z-37.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуаций, авария произошла сегодня утром на поле поблизости с. Половецкое Бердичевского района. Самолет Z-37 осуществлял перелет с тренировочной целью.

По предварительным данным, пилот потерял ориентацию в пространстве и допустил столкновение самолета с воздушной линией электропередач.

Пилот получил множественные ссадины лица и ушиб правой ноги, говорится в сообщении.

В результате происшествия поврежден двигатель.

Электроснабжение района переведено на резервные линии питания, Бердичевскими РЭМ проводятся восстановительные работы.

На месте происшествия работает оперативная группа Бердичевского горрайонного отдела УГСЧС и следственно-оперативная группа Бердичевского РО УМВД.