В Киеве открыли дело по факту массового отравления

Прокуратура Соломенского района Киева открыла уголовное производство по факту массового отравления работников офисного центра на ул. Льва Толстого.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры района.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 325 УК Украины («Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений»), уточнили в прокуратуре.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось, на протяжении 16-17 июля около 50 работников офисного центра почувствовали ухудшение состояния здоровья после принятия пищи в заведении общественного питания, расположенном в этом же здании.

В результате 28 человек попали в больницы с диагнозом «острая кишечная инфекция». Состояние пострадавших на момент госпитализации медики оценивали как средней тяжести.