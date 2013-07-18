На Житомирщине перевернулся микроавтобус, травмированы 7 чел.

В Житомирской области перевернулся микроавтобус "Киев-Луцк", травмированы семь человек.

Как сообщил УНИАН руководитель пресс-службы УГАИ Украины в Житомирской области Николай Яцкевич, авария произошла 17 июля около 20 часов на 119-м километре автодороги «Киев – Чоп» в Коростышевском районе.

Микроавтобус, попавший в ДТП, - не рейсовый, водитель осуществлял нерегулярные пассажирские перевозки.

«Водитель микроавтобуса, житель Волынской области Луцкого района, село Лыще, 1961 года рождения, двигаясь в направлении города Киева, не справился с управлением, допустил занос автомобиля, совершил столкновение с колесоотбойником, в результате чего микроавтобус перевернулся на правую сторону», - рассказал Яцкевич.

В результате ДТП 7 пассажиров микроавтобуса получили травмы и были доставлены в Коростышевскую районную больницы. Среди потерпевших детей нет.

В настоящее время по этому факту правоохранители проводят проверку.