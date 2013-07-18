В Тернополе джип переехал беременную женщину

Правоохранители расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Тернополе, во время которого джип переехал беременную женщину.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры города, о ДТП 17 июля в дежурную часть Тернопольского городского отдела УМВД Украины в Тернопольской области сообщил свидетель наезда.

Следователями было установлено, что в обеденную пору вблизи центрального рынка водитель автомобиля «Mitsubishi Outlender» совершил наезд и дальнейший переезд беременной женщины на проезжей части дороги.

В результате происшествия пострадавшая, жительница одного из сел Тернопольского района, каретой скорой помощи доставлена в реанимационное отделение Тернопольской городской коммунальной клинической больницы скорой помощи, где после осмотра были выявлены признаки травм органов брюшной полости.

Водителем оказался 59-летний мужчина - должностное лицо одного из тернопольских высших учебных заведений.

Сведения об указанном правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований, в отношении водителя открыто уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Сейчас женщина находится в тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь.