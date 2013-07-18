В Крыму 1-летняя девочка утонула в 40-литровом бидоне с брагой

Механическая асфиксия

В Сакском районе Крыма погибла однолетняя девочка, упав в 40-литровый бидон с брагой. Как сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в АРК, несчастный случай произошел вчера, 17 июля. Работники медицинской помощи констатировали смерть с предварительным диагнозом: вследствие механической асфиксии, говорится в сообщении.

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