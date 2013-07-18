В центре Тернополя обнаружили мину времен войны

В центре Тернополя обнаружили мину времен Второй мировой войны.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды территориального управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, боеприпасы нашли вчера вечером на бул. Т.Шевченко во время проведения земляных работ.

Об обнаруженном подозрительном предмете рабочие сразу сообщили в оперативно-диспетчерскую службу областного управления ГСЧС.

Пиротехники идентифицировали находку как минометную мину калибра 81 мм времен Второй мировой войны. Территория была ограждена. После детального обследования прилегающей к месту находки территории пиротехники не обнаружили других боеприпасов.

Около 21 час. взрывоопасный предмет был изъят и уничтожен.