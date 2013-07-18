В Одессе горел склад с просроченными лекарствами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как говорится в сообщении, пожар по ул. Промышленная, 34К, на территории ООО «Грин-порт», на открытой складской площадке под навесом, где находились просроченные лекарства и пустые флаконы из-под монтажной пены, требующие в утилизации, возник вчера в 19.36.

Площадь пожара составила 400 кв. м. В 22.09 подразделениями ГСЧС пожар был ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет.