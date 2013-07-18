В Одессе горел склад с просроченными лекарствами
09:42, 18 июля 2013Новости регионов
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Жертв и пострадавших нет
В Одессе горел склад с просроченными лекарствами.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Как говорится в сообщении, пожар по ул. Промышленная, 34К, на территории ООО «Грин-порт», на открытой складской площадке под навесом, где находились просроченные лекарства и пустые флаконы из-под монтажной пены, требующие в утилизации, возник вчера в 19.36.
Площадь пожара составила 400 кв. м. В 22.09 подразделениями ГСЧС пожар был ликвидирован.
Жертв и пострадавших нет.
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