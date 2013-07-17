Количество доступных пляжей в Крыму растет

Председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев заверяет Президента Украины Виктора Януковича, что количество доступных для гостей и жителей полуострова пляжей по сравнению с 2009 годом выросло.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, во время встречи председатель Совета министров АРК доложил главе государству о ситуации относительно доступа к пляжам на морском побережье, а также о мерах по безопасности отдыхающих.

«Количество пляжей, доступных в Крыму, по сравнению с 2009 годом выросло. Тогда было 69, в настоящее время – около 300. Работу проведено достаточно большую», - отметил Могилев после встречи с Президентом. Могилев также сообщил, что в этом году Крым уже посетили почти 2 млн туристов.

По его словам, во время встречи речь шла также о мерах противопожарной безопасности. Председатель Совета министров Крыма отметил, что работа в этом направлении будет усиливаться, ведь пик пожароопасного периода еще впереди. «Количество возгораний значительно уменьшилось по сравнению с прошлым годом», - подчеркнул Могилев.