В Донецкой области в заброшенной шахте погибли 2 мужчин

В Амвросиевском районе Донецкой области в заброшенном стволе шахты "Иловайская" погибли двое молодых мужчин.

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, сообщение о смерти двух людей поступило в Амвросиевский райотдел милиции вчера, 16 июля.

Во время выезда на место происшествия правоохранители в заброшенной горной выработке, на глубине 50 м, обнаружили тела двух мужчин без признаков жизни.

В ходе проведения досудебного расследования было установлено, что двое жителей г. Харцызска 1986 г. р. на автомобиле одного из них отправились на указанный участок с целью проверки старых «копанок» для поиска угля, не имея никакого оборудования для спуска в ствол шахты.

О своем намерении молодые люди сообщили приятелям, и когда в течение двух часов не отвечали на телефонные звонки, последние сообщили о возможной беде горным спасателям и председателю сельсовета, которая и вызывала работников милиции.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ч. 4 ст. 240 УК Украины (нарушение правил охраны или использования недр, которое повлекло гибель людей). Для установления причины смерти потерпевших назначена судебно-медицинская экспертиза.

В ходе осмотра места происшествия каких-либо признаков незаконной добычи полезных ископаемых установлено не было.

Работниками милиции продолжается досудебное расследование.