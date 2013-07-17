Из Полтавской области вывезут ядохимикаты

Депутаты Полтавского облсовета на сессии в среду, 17 июля, выделили 4,5 млн грн на вывоз ядохимикатов с территории региона.

Как передает корреспондент УНИАН, деньги выделены в рамках Региональной программы охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности.

По словам председателя Полтавского областного совета Ивана Момота, выделение 4,5 млн грн позволит полностью вывезти ядохимикаты с территории области.

Вице-губернатор Борис Галушко рассказал УНИАН, что 16 июля в Хорольском районе завершилась работа по вывозу за пределы области и Украины непригодных для использования химических средств защиты растений, которые хранились на центральном складе ОАО "Хорольская сельхозхимия".

«Там было накоплено большое количество непригодных пестицидов, которые находились на территории области - почти 650 тонн. Этот вопрос находился на постоянном контроле в облгосадминистрации. В период с 1 по 16 июля 2013 г. было перезатарено и вывезено на утилизацию за пределы области и Украины последние 120 тонн непригодных для использования химических средств растений», - сказал Галушко.

Напомним, ранее в 2011 и 2012 годах со складов складе ОАО "Хорольская сельхозхимия" было вывезено из Украины 527,75 т ядохимикатов.