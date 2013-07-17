Черкащина: отшельник выращивал наркосодержащую коноплю

В Черкасской области в одном из сел Каневского района правоохранители 16 июля выявили нарколабораторию.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в ССО УМВД в Черкасской области, о том, что местный житель занимается выращиванием наркосодержащих растений, оперативникам сообщили односельчане.

Как выяснилось, хозяин дома переехал в село из Киевской области. Вел уединенный образ жизни, не общался с односельчанами и нигде не работал. Большую часть своего времени проводил в сарае, расположенном во дворе.

Осмотрев дом, работники милиции ничего противозаконного не нашли, а в запущенном сарае обнаружили подпольную нарколабораторию, оснащенную специальными техническими средствами, которые создавали оптимальные условия для роста наркосодержащих растений конопли. При обыске работники милиции выявили и изъяли около 100 граммов марихуаны, свыше 300 растений конопли, выращиваемой в помещении, и оборудование, стоимость которого превышает 50 тыс. грн.

В настоящее время следственным отделом Каневского горотдела милиции УМВД в Черкасской области открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 УКУ (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта), которое наказывается штрафом от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами сроком до 2 лет либо арестом сроком до 6 месяцев, или ограничением свободы сроком до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок.

Продолжается расследование с целью установления всех фактов противоправной деятельности злоумышленника, а также лиц, причастных к этому преступлению.