У россиянина выявили часы с повышенным радиационным излучением

В Донецком аэропорту пограничники совместно с работниками таможни выявили в вещах пассажира из России часы с повышенным радиационным излучением.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, при оформлении рейса самолета сообщением «Донецк-Шереметьево» на вещи одного из пассажиров сработала система радиационного контроля «Янтарь». В ходе проверки багажа гражданина России смотровой группой были выявлены часы, уровень гамма излучения которого превышал допустимую норму почти в 13 раз. О данном факте пограничники немедленно уведомили экологическую службу. Со слов мужчины, часы, которые применяются в военной технике, он приобрел в Донецке на «блошином» рынке для собственной коллекции.

По информации Госпогранслужбы, на сегодняшний день 41 пункт пропуска для пересечения государственной границы обустроен стационарными и мобильными комплексами для выявления ядерных и радиоактивных материалов «Янтарь». До конца 2015 года предусматривается установить их еще в 29 пунктах пропуска.

Отмечается, что использование данного оборудования неоднократно уже давало позитивный результат. Так, недавно в аэропорту «Симферополь» сработала система «Янтарь» на корабельные часы, в которых уровень излучения превышал допустимую норму в 100 раз.