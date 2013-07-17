В Киеве запретят торговать едой в людных местах

Киевские власти планируют запретить устанавливать киоски, занимающиеся приготовлением пищи, возле станций метро и в людных местах.

Об этом сообщают «Вести» со ссылкой на первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Анатолия Голубченко.

«Мы разработали нормы размещения и правила работы точек с едой. Они не должны быть близко у метро и в людных местах», – отметил он.

Напомним, во вторник возле Южного вокзала столицы загорелся киоск, торгующий «Форнетти». Пожар был настолько сильный, что работникам железнодорожного вокзала пришлось временно заблокировать выход пассажиров из здания.

В «Форнетти-Украина» изданию рассказали, что внутри киоска были люди, но они успели выбежать на улицу. Комментировать ЧП до выяснения причин пожара в компании отказались.

Ранее, 12 июля, возле станции метро «Демеевская» из-за взрыва газового баллона сгорела автокофейня.

Эксперты говорят, что автокофейни, которые готовят на газовых баллонах, как раз и являются самыми опасными торговыми точками. Некоторые крепят к ним специальное устройство, которое не даст взорваться, но таких очень мало, и по внешнему виду их не отличишь.

Кроме того, на газу делают шаурму и кебабы. Правда, как показал опыт «Форнетти», опасны и ларьки, которые готовят на электричестве, – они могут вспыхнуть от короткого замыкания или несанкционированного подключения к сетям.