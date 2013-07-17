На Киевщине столкнулись 3 машины: погибли двое детей

09:51, 17 июля 2013
Новости регионов
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В больнице - 6 пострадавших

В Киевской области в дорожно-транспортном происшествии погибли 4 человека, из них двое детей, и пострадали 6 человек.
 
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, это произошло вчера, 16 июля, в 15.40 вблизи с. Чупира Белоцерковского района на трассе Киев-Одесса. Столкнулись три легковых автомобиля.
 
«Вследствие дорожно-транспортного происшествия погибли 4 человека (из них двое детей) и пострадали 6 человек, которые в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в больницу г. Белая Церковь», - говорится в сообщении.
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