На Киевщине столкнулись 3 машины: погибли двое детей

В Киевской области в дорожно-транспортном происшествии погибли 4 человека, из них двое детей, и пострадали 6 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, это произошло вчера, 16 июля, в 15.40 вблизи с. Чупира Белоцерковского района на трассе Киев-Одесса. Столкнулись три легковых автомобиля.

«Вследствие дорожно-транспортного происшествия погибли 4 человека (из них двое детей) и пострадали 6 человек, которые в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в больницу г. Белая Церковь», - говорится в сообщении.