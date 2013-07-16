За взяточничество задержали должностное лицо «Артека»
17:48, 16 июля 2013Новости регионов
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Торговля на территории лагеря
Сотрудники УБОП и прокуратуры Крыма задержали исполняющего обязанности руководителя службы хозяйственного обеспечения ГП «Международный детский центр «Артек» при получении взятки.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
Установлено, что должностное лицо получило 2 тыс. дол. от предпринимателя за возможность беспрепятственного осуществления последним торговли на территории детского лагеря.
Уголовное правонарушение квалифицированно по ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды служебным лицом).
Проводится следствие.
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