За взяточничество задержали должностное лицо «Артека»

Торговля на территории лагеря

Сотрудники УБОП и прокуратуры Крыма задержали исполняющего обязанности руководителя службы хозяйственного обеспечения ГП «Международный детский центр «Артек» при получении взятки. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма. Установлено, что должностное лицо получило 2 тыс. дол. от предпринимателя за возможность беспрепятственного осуществления последним торговли на территории детского лагеря. Уголовное правонарушение квалифицированно по ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды служебным лицом). Проводится следствие.

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