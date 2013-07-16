В Крыму закрыли детский лагерь, где были нарушения

Прокуратура Алушты закрыла частный детский лагерь "Эль-Кунеш" в селе Солнечногорское, обнаружив там нарушения организации отдыха детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Крыма, в момент проверки на прошлой неделе в лагере находились 85 детей из России.

"Лагерь закрыт, опасные продукты уничтожены, а дети вывезены", - уверяют в пресс-службе.

По ее данным, отдыхающих кормили продуктами неизвестного происхождения. Еда готовилась и хранилась с нарушением правил. Кроме того, за курортным заведением не закреплен пляж, дети принимали солнечные ванны на общем пляже. Они также были лишены необходимой медпомощи.

Уголовное производство проводится по ч.1 ст. 325 УКУ (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений).