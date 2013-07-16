В Кировоградской области 6-летняя девочка утонула в пруду
16:00, 16 июля 2013Новости регионов
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Девочка пошла погулять...
Вчера в пруду села Терновое Добровеличковского района Кировоградской области утонула 6-летняя девочка.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГСЧС в Кировоградской области, в этот день девочка пошла погулять, и не вернулась. Около 13 часов мать забеспокоилась, а позже обратилась в милицию.
В 17:55 тело девочки нашел арендатор местного пруда, который на лодке обследовал водоем. Обстоятельства трагедии теперь выясняются.
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