Владельцы "Карточки киевлянина" получат 30% скидки на лекарства

В планах власти – заключение договоров о скидках при подписке на периодику, расширение сети торговых центров, предоставляющих скидку на товары владельцам карточки, и так далее.

Об этом рассказал журналистам глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов во вторник, 16 июля, во время посещения управления труда и соцзащиты Днепровской райадминистрации и Территориального центра социального обслуживания Днепровского района Киева.

«Уже сегодня владельцы «Карточки киевлянина» получают скидки до 30% на более чем сто наименований наиболее востребованных лекарственных препаратов в сети аптек «Фармация». Это одна из первых социальных услуг, которую мы реализовали в рамках проекта «Карточка киевлянина» – ее город предоставляет уже год. А не так давно по просьбе киевлян мы расширили это направление. И теперь в социальных аптеках столицы, которые есть в каждом районе, владельцы карточки имеют возможность приобрести все лекарства из ассортимента, включая рецептурные, со скидкой до сорока процентов», – рассказал Александр Попов, добавив, что в данное время город занимается привлечением к участию в проекте коммерческих аптек.

Руководитель КГГА отметил, что проходит апробацию механизм использования карточки, для получения социальных скидок в сетях супермаркетов, с которыми город заключил договор. «Это совершенно новое направление. Но уверен, что эта форма социальной защиты будет популярной у киевлян», – сказал глава Киевгоргосадминистрации.

По словам Александра Попова, город уже работает над расширением сети супермаркетов, в которых владельцы карточки будут получать социальную скидку. Кроме того, есть планы подписать договоренности с издателями – чтобы владельцы «Карточки киевлянина» получили возможность подписываться на периодику со скидкой. Также на «Карточку киевлянина» будет перечисляться материальная помощь, которую город оказывает малообеспеченным жителям столицы. Кроме того, в перспективах – предоставление скидок владельцам карточки в киевских музеях и даже зоопарке.

Напомним, как подчеркивал глава Киевгоргосадминистрации Александр Попов, «Карточка киевлянина» вобрала в себя новые стандарты социальной защиты, изложенные в социальных инициативах Президента Украины Виктора Януковича и его программе «Украина для людей». В частности, речь идет о скидках на лекарственные препараты, социальной защите пенсионеров, инвалидов (в том числе детей-инвалидов), многодетных семей и так далее.

«Я убежден, что сегодня мы работаем над внедрением наиболее передового и наиболее эффективного механизма социальной защиты граждан. И по удобству использования, и по насыщенности социальными льготами социальной «Карточке киевлянина» нет равных», – считает руководитель КГГА.