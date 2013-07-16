Львовщина получила $ 4 млн на развитие здравоохранения

По информации департмента здравоохранения Львовской облгосадминистрации, объем финансовой поддержки (инвестиции) в рамках сотрудничества со Всемирным банком для Львовской области составил 4 млн. долларов США.

Как сообщили УНИАН в Министерстве здравоохранения Украины, на основе учета оценок, которые получили региональные проекты модернизации здравоохранения в рамках сотрудничества со Всемирным банком определены 11 регионов для подготовки и реализации региональных проектов.

Львовщина вошла в перечень таких областей вместе с Днепропетровской, Полтавской, Луганской, Винницкой, Волынской, Ровенской, Закарпатской, АР Крым, Донецкой и Запорожской областями.

Отметим, что на днях состоялся семинар Всемирного банка с представителями 11 областей. Цель семинара - предоставить помощь областям в доработке их проектов путем осуществления ряда предложенных мероприятий и внесения изменений, просмотра общего вклада в ожидаемые результаты, и определение дальнейших институциональных механизмов для реализации проекта, а также стратегии мониторинга достижения ожидаемых результатов.

Во Львовскую область запланирован визит группы специалистов Всемирного банка с целью дальнейшей подготовки и реализации совместного проекта Всемирного банка и Министерства здравоохранения по реформированию региональных систем здравоохранения.