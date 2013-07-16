В Ивано-Франковской больнице провели уникальную операцию

В Ивано-Франковской центральной городской клинической больнице состоялась уникальная операция, сообщили УНИАН в Минздраве Украины.

Провел ее врач-уролог, заместитель главного врача Хмельницкой областной больницы, кандидат медицинских наук Алексей Пидмурняк, который приехал на операцию по приглашению иванофранковских медиков.

«Такое оперативное вмешательство на Прикарпатье выполнено впервые, - отмечает главный врач учреждения Тарас Масляк. - Оперировали опухоль левой почки с помощью эндовидеохирургичного метода - операции, которая выполняется под контролем телевидения с использованием малоинвазивных инструментов ».

«Мы проводили операцию без доступа в брюшную полость. Уникальность ее заключается в том, что пациент менее травмирован, нет рассечения большого массива мышц, кожи и подкожной клетчатки. Сначала перевязывается сосудистая ножка, а это предупреждает попадание опухолевых клеток в кровоток и развитие метастазов, а потом уже производится удаление самой почки », - рассказывает Алексей Пидмурняк.

По его словам, продолжительность такой операции аналогична открытому оперативному вмешательству, но период реабилитации значительно короче - не привычные два месяца, а всего 2-3 недели. После открытой операции больной находится на больничном 26-28 дней, а после таких операций - лишь 15-16 дней.

Алексей Пидмурняк замечает: «Особенность такой операции и в том, что данное оперативное вмешательство выполнялось без доступа в брюшную полость, а это означает отсутствие таких осложнений, как спаечная болезнь, повреждение кишечника, селезенки, печени. Сложность операции в том, что ее выполняют лишь инструментами, а значит у врача должен быть большой опыт манипуляции ими. И видит все хирург только в двухмерном изображении на мониторе ».

Такие оперативные вмешательства на территории Украины выполняются редко. И умеют их проводить только в Донецке, Хмельницком и теперь в Ивано-Франковске.

Медики подчеркивают: новейшая методика будет широко использоваться, ведь такие операции можно делать не только при опухолях, но и при наличии камней в почке, различных пороках развития.