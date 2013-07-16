В Севастополе успешно уничтожена 500-килограммовая немецкая бомба

В Севастополе успешно уничтожена 500-килограммовая немецкая авиабомба времен войны, после обнаружения которой сегодня закрывали пляжи.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Севастополе.

Как говорится в сообщении, бомба была уничтожена в 07.28. В операции по уничтожению взрывоопасного предмета были задействованы более 120 человек, а также 10 единиц техники, 4 плавсредства.

По данным ГСЧС, с 04.00 утра специалисты начали работу по транспортировке авиабомбы с места нахождения к месту подрыва, на суше был развернут штаб оперативного реагирования. С помощью понтонов водолазы-саперы подняли взрывоопасный предмет со дна бухты, и на катере начали его буксировку из Карантинной бухты к месту подрыва - в район мыса Толстый.

Как только авиабомба была успешно транспортирована к месту уничтожения, ее опустили на глубину около 10 метров на расстоянии 300 метров от берега. После этого группа водолазов-саперов приступила к закладыванию заряда и обустройству подрывной станции, которая располагалась на берегу, отмечается в сообщении.

После того, как все подготовительные мероприятия были успешно завершены, взрывоопасный предмет был уничтожен. Пиротехники совершили два подрыва: первый - предупредительный, затем основной, проинформировали в Госслужбе ЧС.

«Было выбрано максимально безопасное время и место уничтожения боеприпаса, - прокомментировал спецоперацию начальник Управления ГСЧС в Севастополе генерал-майор Геннадий Сухорученков. - Благодаря этому была обеспечена полная безопасность жителей города. Спасатели в очередной раз продемонстрировали высокую организованность, профессионализм, четкое взаимодействие всех служб города».

«Согласно подсчетам пиротехников аварийно-спасательного отряда специального назначения, радиус действия гидроударной волны авиабомбы составлял около 2000 метров, дальность разлета осколков - до 500 метров», - сообщил начальник группы подводного разминирования аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Севастополе подполковник Олег Пискорский.

«Авиабомбы такого типа при взрыве разлетаются на более чем 7000 осколков, способных пробить 40 милимметровую броню», - добавил он.